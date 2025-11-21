به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، در این مراسم که با حضور جمعی از استادان دانشگاهی و اندیشمندان برگزار شد، آقای موسی کاظم آری جان رئیس دانشگاه علوم اجتماعی آنکارا گفت: این تنها یک ترجمه ساده کتاب نیست، بلکه بطور خاص گردش اندیشه هاست، اندیشه‌هایی که موجب شکل گیری افق‌های جدید تفکر در چارچوب افکار ملاصدرا است.

همچنین محمد حسن حبیب‌اله‌زاده، سفیر ایران در ترکیه ترجمه این کتاب به ترکی استانبولی را بسیار پر اهمیت برشمرد و گفت: حکیم ملاصدرا با تلفیق فلسفه مشایی، اشراق و عرفان نظری، دستگاهی را بنیان نهاد که نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان اسلام از جمله آناتولی انعکاس یافت.

گفتنی است ترجمه این کتاب به زبان ترکی استانبولی توسط یک هیئت دوازده نفره از اساتید برجسته حوزه الهیات و فلسفه دانشگاه‌های ترکیه انجام شده و در نه جلد گردآوری شده است.