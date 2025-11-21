نخستین فصل از سلسله‌رویداد‌های «راویان کوچک جهان» با موضوع تمبر و با حضور معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست، و جمعی از هنرمندان و پژوهشگران در تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین فصل از سلسله‌رویدادهای «راویان کوچک جهان» با محوریت «تمبر» و با حضور محمد احمدی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست، جمعی از هنرمندان، پژوهشگران، فعالان فرهنگی و علاقه‌مندان حوزه تمبر، در تهران برگزار شد.

در این مراسم، محمد احمدی با اشاره به جایگاه منحصربه‌فرد تمبر در جهان امروز، گفت: «در روزگاری که فناوری و ارتباطات دیجیتال با سرعتی بی‌سابقه پیش می‌رود، شاید تصور شود تمبر دیگر نقش پررنگی در ارتباطات ندارد؛ اما واقعیت این است که تمبر کوچک‌ترین و قابل‌لمس‌ترین رسانه جهان است که معنا، روایت و هویت یک ملت را در ابعادی کوچک، اما عمیق، حفظ و منتقل می‌کند.»

وی افزود:«تمبر تنها یک نشانه پستی نیست؛ بلکه یک واحد فرهنگی و یک ابزار دیپلماسی عمومی است که توانسته در طول تاریخ روایت‌گر هویت، فرهنگ، تلاش و امید یک ملت باشد.

با این حال باید بپذیریم که در سال‌های گذشته از این ظرفیت عظیم آن‌گونه که باید بهره‌برداری نشده است و همین امر ما را بر آن داشت تا برنامه‌های هدفمند و تازه‌ای برای احیای این میراث ارزشمند تدوین کنیم.»

مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به آغاز سلسله‌رویداد «راویان کوچک جهان» گفت:«این رویداد با هدف بازگرداندن تمبر به جایگاه حقیقی خود طراحی شده و تلاش دارد هنرمندان، مجموعه‌داران، موزه‌ها و فعالان فرهنگی را به میدان بیاورد تا دوباره تمبر به ابزاری برای روایت فرهنگ، ثبت لحظه‌های ملی و انتقال پیام ایران به سراسر جهان تبدیل شود.»

وی همچنین به ظرفیت‌های مردمی تمبر اشاره کرد و ادامه داد:«در گفت‌وگوهای متعدد با مردم از اقشار مختلف مشاهده کرده‌ام که علاقه به تمبر همچنان زنده است. این نشان می‌دهد که یک توان فرهنگی کم‌نظیر در دل جامعه نهفته است که می‌تواند در صورت هدایت درست، به خلق ارزش‌های فرهنگی و هنری جدید منجر شود.»

احمدی با تأکید بر اینکه خانه تمبر ایران و مجموعه برنامه‌های در دست اجرا، میزبان اندیشه‌ها و طرح‌های خلاقانه علاقه‌مندان خواهد بود، افزود:«هدف ما خلق ارزش، ثبت معنا و سپردن روایت‌های ملی به تاریخ است؛ روایاتی که به‌واسطه تمبر، این رسانه کوچک اما اثرگذار، می‌تواند به گوشه‌وکنار جهان فرستاده شود.»