بازی دو تیم مس کرمان و سپاهان در یک شانزدهم نهایی جام حذفی به سود شاگردان نویدکیا به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ دو تیم مس کرمان و سپاهان امروز جمعه سی‌ام آبان از ساعت ۱۴:۳۰ در چارچوب رقابت‌های مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های جام حذفی در ورزشگاه باهنر کرمان و با قضاوت حسین زمانی برابر یکدیگر صف‌آرایی کردند و جدال آنها با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان نویدکیا به پایان رسید.

در این جدال محمد عسگری در دقیقه شش پاس محمدمهدی لطفی را تبدیل به گل کرد تا طلایی پوشان با گل زود هنگام این بازیکن مجوز حضور در مرحله یک هشتم نهایی را دریافت کنند؛ مهدی ناظمی، هادی محمدی و گئورگی ولسیانی نیز با کارت زرد داور جریمه شدند.