در پی حادثه‌ای تلخ در نمایشگاه هوایی دبی ۲۰۲۵، یک فروند جنگنده HAL Tejas ساخت هند سقوط کرد که منجر به جان باختن خلبان آن شد. این حادثه موجب توقف فوری نمایش‌های هوایی و تخلیه تمامی بازدیدکنندگان از محل برگزاری ایرشو گردید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در جریان ایرشوی دبی ۲۰۲۵، یک فروند جنگنده HAL Tejas متعلق به نیروی هوایی هند، حین اجرای نمایش هوایی دچار سانحه شد و سقوط کرد. این حادثه ناگوار که توجه بسیاری از حاضران و رسانه‌ها را به خود جلب کرد، بلافاصله پس از وقوع، منجر به توقف موقت کلیه برنامه‌های پروازی نمایشگاه شد.

پس از سقوط جنگنده، تیم‌های امدادی و آتش‌نشانی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند و عملیات پاکسازی و مهار هرگونه خطر احتمالی را آغاز کردند. تمامی بازدیدکنندگان نیز به منظور حفظ ایمنی، از محوطه ایرشوی دبی تخلیه شدند.

دقایقی پس از این رخداد، نیروی هوایی هند با انتشار بیانیه‌ای رسمی، خبر جان باختن خلبان این جنگنده، “تجاس”، را تایید کرد. در این بیانیه، نیروی هوایی هند ضمن ابراز تاسف عمیق از این ضایعه، جزئیات بیشتری درباره علت دقیق سقوط ارائه نکرد. تحقیقات برای روشن شدن ابعاد این حادثه ادامه دارد.