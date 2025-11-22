صنعت سرب و روی، موتور محرک ۷۰ درصد صادرات و اشتغال‌زایی زنجان

صنعت سرب و روی، موتور محرک ۷۰ درصد صادرات و اشتغال‌زایی زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس اداره صنایع معدنی صمت استان زنجان گفت: هم اکنون بیش از ۶۰ شرکت و واحد صنعتی سرب و روی در استان زنجان فعال است.

ولی بیگلو افزود: این صنعت برای ۱۰ هزار نفر در استان اشتغالزایی کرده است.

وی با بیان اینکه؛ ۷۰ درصد صادرات استان زنجان از صنعت سرب و روی است گفت: امروز صنعت سرب و روی ایران با بالاترین استاندارد‌های کیفی در بازار‌های جهانی رقابت می‌کند که این دستاورد بزرگ نتیجه تلاش‌های مستمر صنعتگران و سرمایه‌گذاران داخلی است.

رئیس اداره صنایع معدنی صمت استان زنجان گفت:نزدیک ۲۰ درصد تولیدات واحد‌های سرب و روی مصرف داخل کشور است و سای رتولیدات به ۱۵ کشور صادر می‌شود.

ولی بیگلو می‌گوید:صنعت سرب و روی با تکیه بر دانش فنی متخصصان داخلی و با محوریت بخش خصوصی شکل گرفت و هدف اصلی آن، گذر از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار در زمینه معدن و تولیدات معدنی بوده است.

زنجان، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده سرب و روی ایران و یکی از بزرگ‌ترین معادن سرب و روی خاورمیانه را داراست.

یکم اذر روز صنعت سرب و روی است.