

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار صمیمانه مهمانان ضمن گفت‌و‌گو با اعضای کاروان از تلاش‌ها زحمات و نتایج کسب شده توسط ورزشکاران ایران قدردانی کردند و برای ادامه رقابت‌ها آرزوی موفقیت داشتند.

کاروان ایران نیز حضور این مقامات ورزشی و دیپلماتیک را نشانه‌ای از حمایت و توجه به جامعه ورزش ناشنوایان دانست و از همراهی آنان تشکر کرد.

مصطفی نکولعل‌آزاد رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان در ابتدای این دیدار با اشاره به مسیر سخت آماده‌سازی کاروان ایران اظهار کرد: ما کاروان «عاشقان ایران» هستیم کاروانی که ریشه‌ای چندین ساله دارد. یک سال از برگزاری انتخابی‌های تیم‌ملی می‌گذرد؛ روزی که در انتخابی کشتی حضور داشتم ساعت سه صبح رژیم صهیونیستی به ایران حمله کرد و مسابقات یک هفته تعطیل شد، اما دوباره کار را آغاز کردیم. روند آماده‌سازی ما در شرایطی پیش رفت که علاوه بر دوره تحریم، دوره جنگ را هم پشت سر گذاشتیم و با همه وجودمان همه این سختی‌ها را تحمل کردیم.

وی افزود: از وزیر ورزش و معاون ایشان تشکر می‌کنم که با وجود تمام شرایط سخت کشور کاروان ۱۶۱ نفره را اعزام کردند. با همه مشکلات کاروان امروز اینجاست و می‌خواهد کار تاریخی انجام دهد و بار دیگر استعداد‌های خود را به مردم ایران نشان دهد. مربیان، اولیا و خود قهرمانان زحمات بزرگی کشیده‌اند تا توان واقعی‌شان را ثابت کنند.

رئیس فدراسیون ناشنوایان ادامه داد: همه ما می‌دانیم که در ورزش شرایطی پیش می‌آید که ممکن است ببازیم و گاهی نیز پیروز شویم؛ این بخشی از زندگی یک ورزشکار است. چه برد و چه باخت همه برای ما ارزشمند است و من پاسخگوی عملکرد کاروان هستم. هیچ‌کس کم نگذاشته و همه برای کسب مدال طلا تلاش می‌کنند. کشتی‌گیری که نباخته باشد قهرمان نمی‌شود؛ همه ورزشکاران روزی باختند و روزی پیروز شدند. من در هر صورت دست تک‌تک ورزشکاران را می‌بوسم.

وی با اشاره به نتایج رشته‌های مختلف گفت: تا امروز برخی رشته‌ها حذف شده‌اند؛ فوتبال حقش حذف نبود و ناباورانه کنار رفت. جودوی ما سه برنز انفرادی و یک برنز تیمی کسب کرد. تیراندازی نیز یک برنز انفرادی و یک برنز تیمی به دست آورد. فردا در کشتی فرنگی سه فینال داریم و سه نفر هم برای برنز تلاش می‌کنند. والیبال ساحلی نیز نمایش بسیار خوبی داشته است.

نکولعل‌آزاد در پایان با قدردانی از حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن و همچنین محمد پرگر رئیس کنفدراسیون آسیا در کنار کاروان کشورمان اظهار کرد: از میهمانان امروز تشکر می‌کنم و امیدوارم فردا نتایج درخشانی از کاروان ایران شاهد باشیم.

پیمان سعادت سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن نیز با قدردانی از تلاش اعضای کاروان ناشنوایان ایران اظهار کرد: این مربیان و ورزشکاران هستند که کار اصلی را برای موفقیت کاروان انجام می‌دهند. ما همه از سرزمینی پر افتخار و پر عزت مأمور شده‌ایم؛ کشوری که عزت، شرف و احترام می‌آفریند. در همین محیط و تعاملات دیپلماتیک این احترام را می‌بینیم و درک می‌کنیم. عزت بخش مهمی از هویت کشور ما ایران است و مطمئن باشید سایر کشور‌ها این را می‌بینند و به ما احترام می‌گذارند.

وی افزود: بچه‌ها در شرایط جنگی آماده شدند و به کسانی که مدال گرفتند تبریک می‌گویم. در آئین پهلوانی برد و باخت چندان مهم نیست؛ مهم این است که با شرافت ورزش کردند و رقابت داشتند. البته قاعدتاً موفقیت نیاز به هماهنگی و سازماندهی دارد و اینجا نقش وزارت ورزش و فدراسیون مشخص می‌شود که منصفانه هم بخواهم بگویم واقعاً برنامه ریزی خوبی داشتند.

سعادت با اشاره به انسجام کاروان گفت: این از معدود مواردی بود که دیدیم یک هیئت با سازماندهی قبلی و مستمر با ما در ارتباط بوده است؛ کمتر چنین چیزی را شاهد بوده‌ایم و از این جهت به ورزشکاران تبریک می‌گویم که مطمئن باشند با یک تیم خوب و هماهنگ به این رقابت‌ها آمده‌اند.

سفیر ایران در ژاپن ادامه داد: در سفارت نماینده دیپلماسی جمهوری اسلامی هستیم و بخشی از کار ما دیپلماسی ورزشی است. وقتی شما مدال می‌گیرید این خود نوعی برقراری ارتباط با جامعه ورزش دنیا و تقویت چهره ایران در عرصه بین‌المللی است. به شما افتخار می‌کنیم و خوشحالیم که در این آوردگاه بین‌المللی حضور دارید.