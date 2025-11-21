پخش زنده
تیم «یاسا» دانشگاه آزاداسلامی بوکان موفق به کسب عنوان قهرمانی کشور در رقابتهای کشوری کرسیهای آزاداندیشی مناظرات سیاسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان در پنجمین دوره کرسیهای آزاداندیشی و مسابقات کشوری مناظرههای سیاسی، موفق شدند افتخارات ارزشمندی را در سطح ملی کسب کنند و بار دیگر توان علمی، تحلیلی و مهارتی خود را به نمایش بگذارند.
در این دوره از رقابتها که با حضور ۱۱ هزار تیم و ۶ هزار استاد راهنما آغاز شد و طی فرآیندی چندمرحلهای به ۷۲۰ تیم در مرحله کشوری مجازی و در نهایت ۸ تیم برتر در مرحله نهایی رسید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان عملکردی برجسته از خود نشان داد.
در این دوره، ۱۲ تیم از واحد بوکان در محورهای مختلف شرکت کردند. از میان آنها، دو تیم «محققین جوان» در محور اجتماعی و تیم «یاسا» در محور سیاسی بهعنوان نمایندگان استان وارد مرحله مجازی کشوری شدند.
تیم محققین جوان با عملکردی درخشان توانست در چهار مرحله متوالی، تیمهای دانشگاههای مشهد، سیستان و بلوچستان a و تهران را شکست دهد و به مرحله پنجم صعود کند؛ اما در رقابتی نزدیک برابر تیم اصفهان از راهیابی به مرحله نهایی بازماند. تلاش این تیم مورد تقدیر داوران مسابقات قرار گرفت.
در بخش سیاسی، تیم مقدر «یاسا» با پشت سر گذاشتن تمامی رقبای خود در مرحله مجازی، به جمع ۸ تیم نهایی کشور رسید و در مرحله حضوری که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران برگزار شد، با عملکردی مقتدرانه موفق شد در فینال تیم توانمند واحد شیراز را شکست دهد و عنوان قهرمانی کشور را کسب کند.
آروین حمله بادینی – سخنران اول - محمدرضا درویشی – سخنران دوم - هیوا بهرامی – پژوهشگر اول و احسان سلیمی – پژوهشگر دوم اعضای تیم «یاسا» بودند.
دکتر یونس رسولدشت، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان و استاد راهنمای تیم، با تبریک این دستاورد بزرگ گفت: «موفقیت تیم یاسا در میان ۱۱ هزار تیم شرکتکننده و ۶ هزار استاد راهنما، نشاندهنده ظرفیت عظیم دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان است. این جشنواره علمی، با حضور ۷۲۰ تیم در مرحله کشوری و رقابت نزدیک ۸ تیم برتر در مرحله نهایی، عرصهای واقعی برای ترویج گفتوگو، تفکر انتقادی و آزاداندیشی در سطح ملی بود.
وی افزود: دانشجویان واحد بوکان با پشتکار، همدلی و تلاش مستمر توانستند در یکی از مهمترین میدانهای رقابت علمی کشور بدرخشند. این موفقیت تنها یک عنوان قهرمانی نیست؛ بلکه نشان میدهد که با برنامهریزی دقیق، تمرین مداوم و بهرهگیری از کرسیهای آزاداندیشی که بیش از ۷۰۰۰ مورد آن در سراسر کشور برگزار شده میتوان استعدادهای جوان را به عرصه رقابتهای کلان هدایت کرد.»
دکتر رسولدشت تأکید کرد: «این پیروزی نتیجه تلاش شبانهروزی دانشجویان، همراهی خانوادهها و حمایت مجموعه مدیریتی دانشگاه است. امیدوارم این روحیه ارزشمند در میان سایر دانشجویان نیز تقویت شده و شاهد توسعه هرچه بیشتر فعالیتهای علمی و فرهنگی در واحد بوکان باشیم.»
دکتر امیر عبدالهی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان با صدور پیامی، این موفقیت ارزشمند را تبریک گفت و اظهار داشت: «قهرمانی تیم یاسا در این رقابت بزرگ ملی، نمادی روشن از توان فکری، مهارتی و علمی دانشجویان واحد بوکان است. درخشش این تیم در رقابت با برترینهای کشور مایه مباهات دانشگاه، خانوادههای دانشجویان و جامعه علمی و فرهنگی شهر است. از تلاش اعضای تیم و زحمات استاد راهنمای گرانقدر، دکتر یونس رسولدشت، صمیمانه قدردانی میکنم و امیدوارم این پیروزی آغازگر فصلی تازه از موفقیتها باشد.»