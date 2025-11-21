خطیب موقت نماز جمعه ایلام با بیان این‌که فرهنگ عذرخواهی کمرنگ شده است، خطاب به مدیران گفت: شجاعت اصلاح تصمیمات اشتباه خود را داشته باشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین شمس‌الله صفرلکی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر ایلام با تأکید بر لزوم بازگشت به ارزش‌های اخلاقی، اظهار کرد: تقوای عملی در جامعه کمرنگ شده است و فرهنگ مهم عذرخواهی در جامعه دینی به فراموشی سپرده شده است.

وی اضافه کرد: مسئولان اگر تصمیم اشتباهی در خصوص موضوعاتی مانند فرزندآوری داشته‌اند؛ شجاعت اصلاح و نهادینه‌سازی فرهنگ عذرخواهی را داشته باشند.

صفرلکی با اشاره به تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس هسته‌ای علیه ایران؛ هشدار داد: هرگاه پالس ضعیفی از داخل کشور ارسال شود؛ دشمنان در اقدامات خود جسورتر می‌شوند.

امام جمعه موقت ایلام تصریح کرد: چیزی که باعث می‌شود غربی‌ها روی مردم ما حساب کنند؛ این است که ملت، اتحاد ملی و توان داخلی خود را حفظ کنند تا نقشه‌های آن‌ها نقش برآب شود.

صفرلکی با تبریک هفته بسیج تشریح کرد: بسیج جایگاه والایی به عنوان یک فرهنگ غنی در جامعه دارد و از جنود خداوند در زمین است.

وی ضمن انتقاد از وضعیت پرواز‌های فرودگاه ایلام، اضافه کرد: این وضعیت زیبنده یک استان نیست و تعداد پرواز‌ها در مقایسه با سایر استان‌ها خیلی کم است؛ بنابراین بایستی در این خصوص چاره‌اندیشی شود.

امام جمعه موقت ایلام در ادامه همچنین از رها شدن بهسازی مسیر دسترسی به بیمارستان رازی انتقاد کرد و گفت: این مسیر که قرار بود، برای سفر رئیس جمهور تکمیل شود؛ همچنان بلاتکلیف مانده است. وی ادامه داد: حدود ۱۰۰ متر از بلوار پژوهش هنوز غیر استاندارد است و موجب ترافیک و تصادف در مسیر دانشگاه آزاد تا علوم پزشکی شده که باید به سرعت، ساماندهی شود.

صفرلکی با تسلیت ایام فاطمیه به وصیت حضرت زهرا (س) خطاب به امیرالمؤمنین (ع) مبنی بر صداقت و امانت‌داری گفت: این نکات بایستی به عنوان درس‌هایی حیاتی برای خانواده‌ها و زوج‌های جوان مورد توجه قرار بگیرد.

صفرلکی با استناد به آیه «الرجال قوامون علی النساء»، گفت: مدیریت خانواده بر عهده مردان است؛ به شرطی که این مدیریت با رعایت تقوای الهی و عدالت همراه باشد.

وی همچنین از خدمات و جایگاه رفیع شهدای گمنام که در هفته اخیر میزبان پیکر پاک چند تن از آنان بوده‌اند، تجلیل کرد.