به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رویداد «پیشگامان رهایی» امروز جمعه با حضور محمدباقر قالیباف رییس مجلس، مسئولان و اقشار مختلف بسیجی در حرم مطهر امام خمینی(ره) برگزار شد.

سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در این مراسم با خیرمقدم به رییس مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: قالیباف دعوت برادران و خواهران بسیجی خودشان را استجابت کرد و برغم کسالت سرماخوردگی در این جلسه باشکوه شرکت کرد که این برای ما بسیار مغتنم است.

وی با اشاره به ماهیت بسیج، افزود: تشکیلات بسیج یک مجموعه شیفته خدمت و آماده فداکاری است؛ تشکیلاتی مردم‌پایه که باید همه رنگ‌ها، همه سلیقه‌ها، همه ادیان، همه مراحل، همه اقوام و همه گروه‌های سنی و اجتماعی در آن حضور داشته باشند.

به گفته سردار سلیمانی، این حضور صرفاً نام‌نویسی نیست، بلکه اساس آن نقش‌آفرینی است و بُعد دوم بسیج که حتی مهم‌تر از ساختار تشکیلاتی آن است، تفکر بسیجی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین، تفکر بسیجی را راهبردی برای مقاومت ملت ایران دانست و تصریح کرد: یک ملت ریشه‌دار، میهن‌پرست، فداکار و مقاوم با تمسک به تفکر امامین انقلاب اسلامی، در همان روز نخست، دشمن صهیونیستی و آمریکایی را شکست داد.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم صهیونیست‌ها را با خون‌ریزان تاریخ مانند آتیلا یا چنگیز خان مقایسه کنیم، باز هم قیاس مع‌الفارق است چرا که آنان بسیار خون‌ریزتر، وحشی‌تر، قدرتمندتر، تهاجمی‌تر و کینه‌جوتر از آن‌ها هستند.

همچنین در بخش دیگری از این رویداد، هادی قاسمی رئیس سازمان بسیج دانشجویی، در سخنانی با تأکید بر ضرورت حرکت در مسیر پیشرفت برای بیمه کردن انقلاب اسلامی گفت: حرکت در مسیر پیشرفت، آدم‌های جدی می‌خواهد؛ این افراد از دل حوزه علمیه و دانشگاه تولید و شکل می‌گیرند.

وی یادآور شد: میدان مبارزه ما، میدان تحقق دانشگاه عمیق است و برای حل مسائل اساسی کشور باید به ریشه‌ها پرداخت؛ پرداختن به معلول‌ها، دردی از مردم ما را حل نخواهد کرد.

همچنین در این مراسم بیانیه بسیج دانشجویی قرائت و تصریح شد که دانشگاه قوی، شرط ایران قوی است.