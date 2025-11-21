

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، هم‌زمان با نخستین روز از هفته بسیج، گردهمایی بزرگ گروه‌های تربیتی صالحین با عنوان «میقات صالحین» در مصلای شهر یاسوج برگزار شد.

مسئول تعلیم و تربیت صالحین ناحیه مقاومت بسیج بویراحمد، در حاشیه این مراسم گفت: در این اجتماع بیش از ۱۰۰ حلقه تربیتی خواهر و برادر حضور داشتند.

حجت‌الاسلام رضایی هدف از برگزاری این برنامه را انسجام‌بخشی به حلقه‌های تربیتی، ارتقای سطح اتحاد و هم‌افزایی میان مربیان و اعضای صالحین عنوان کر و افزود: در تجمع بزرگ گروه‌های تربیتی صالحین برنامه‌های فرهنگی و قرآنی برگزار و مباحث تربیتی ارائه شد.