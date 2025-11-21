آزادکار وزن ۹۷ کیلوگرم کشورمان با شکست حریف قزاقی خود در فینال بازی‌های همبستگی اسلامی، نشان طلا را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر اقبال احمدی از افغانستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر صفر محمد گلزار از پاکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

وی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر صفر ریفات گیداک از ترکیه را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت.

آذرپیرا در فینال با رضابک آیتموخان قهرمان جهان از قزاقستان که تاج الدینوف روی الاصل را در نیمه نهایی شکست داده بود سرشاخ شد و در یک کشتی زیبا در نهایت با حساب پنج بر صفر به برتری رسید تا سومین طلای کشتی آزاد را به دست بیاورد.