به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) (فاطمیه دوم) از ساعت ۲۰ امشب جمعه ۳۰ آبان لغایت دوشنبه ۳ آذرماه به مدت ۴ شب در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) ارومیه برگزار می‌شود.

این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام صفدر محمدی -حجت الاسلام محمدعلی حسن زاده و حجت الاسلام محمدباقر حسن زاده و با مداحی حجت الاسلام نیکخصال همراه خواهد بود.

قرائت قرآن - قرائت حدیث شریف کساء و بهره مندی از چایخانه حضرت رضا (ع) از مهمترین بخش‌های این مراسم است.