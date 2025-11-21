پخش زنده
روحالله رستمی، عضو تیم ملی پاراوزنهبرداری ایران موفق شد نشان طلای بازیهای همبستگی اسلامی را کسب کند.
مسابقات پاراوزنهبرداری در آخرین روز از ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی در سالن بلوار آرهنا برگزار شد که در دسته سنگینوزن روحالله رستمی موفق به کسب مدال طلای بازیها شد.
عضو تیم ملی پاراوزنهبرداری ایران با مهار وزنه ۲۳۵ کیلوگرمی و کسب امتیاز ۱۵۱.۲۹۷ نشان طلای بازیهای همبستگی اسلامی را از آن خود کرد. رسول موشین از عراق با ۱۵۰.۳۰۳ امتیاز مدال نقره گرفتند و بکزود جمیلاف از ازبکستان با ۱۴۴.۶۸۳ امتیاز به مدال برنز دست یافت.