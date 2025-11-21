به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان با اشاره به لزوم مدیریت مصرف منابع آب زیرزمینی گفت: بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری چاه‌های مجاز، مصرف در ماه‌های غیرزراعی باید صفر باشد.

حسین اسدی افزود: مطابق مجوز‌های صادر شده از سوی شورای حفاظت از منابع آب استان و کارگروه صیانت از منابع آب زیرزمینی، همانند سال گذشته باید از ۲۰ آبان برق چاه‌های کشاورزی در این بازه زمانی قطع شود تا امکان ذخیره‌سازی آب برای ماه‌های زراعی فراهم شود.

او ادامه داد: اما با توجه به تغییرات اقلیمی و تأخیر در بارندگی‌های مهرماه، برخی بهره‌برداران روستایی هنوز کشت خود را آغاز نکردند، بر همین اساس، با انجام کار کارشناسی مقرر شد حدود ۳ هزار و ۵۰۰ حلقه چاه تا تاریخ ۵ آذر و سایر چاه‌ها تا ۱۵ آذر مهلت داشته باشند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان گفت: از ۱۵ آذر به بعد، به منظور حفظ منابع آب زیرزمینی، برق تمامی چاه‌های مجاز کشاورزی در ماه‌های غیرزراعی قطع خواهد شد.