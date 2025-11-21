به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، در چهارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور تیم فوتبال ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۶:۳۰ فردا در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به مصاف آلومینیوم این شهر خواهد رفت.

سید وحید کاظمی با کمک‌های دانیال باشنده، علیرضا ممبینی و وحید جبرئیلی این دیدار را قضاوت خواهند کرد.

کوپال ناظمی و امیر ایار هم کمک داوران VAR این دیدار خواهند بود.

قوی سپید سابقه سه قهرمانی در جام حذفی را در کارنامه خود دارد.