مدارس شهرستانهای تبریز، اسکو و بناب به علت آلودگی هوا و تداوم آن فردا شنبه اول آذرماه و یکشنبه دوم آذرماه غیر حضوری شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام کمیته اضطرار آلودگی هوای استان، فعالیت همه مدارس در این شهرستانها غیر حضوری است و آموزش از طریق سامانه شاد پیگیری خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی و رئیس کارگروه مدیریت اضطرار آلودگی هوا گفت: در روز‌های شنبه و یکشنبه مدارس در شهرستان‌های تبریز، اسکو و بناب غیرحضوری و صنایع آلاینده اطراف این شهر‌ها تعطیل خواهد بود.

ظفر محمدی افزود: برابر مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان آذربایجان شرقی، با توجه به توجه به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و آلودگی هوا مقرر شد:

۱. فردا شنبه و پس فردا یکشنبه اول و دوم آذرماه، مدارس شهرستان تبریز (شامل نواحی پنجگانه، خسروشاه، باسمنج و سردرود) و مدارس شهرستان‌های اسکو و بناب در تمامی مقاطع تحصیلی در نوبت‌های صبح و بعد از ظهر، به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه شاد آموزش و پرورش برگزار خواهد شد. همچنین فعالیت مراکز سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان نیز در مناطق یادشده تعطیل خواهد بود.

۲. همچنین مقرر شد حمل و نقل عمومی سطح شهر تبریز از جمله مترو و اتوبوسرانی فردا و پس فردا به صورت رایگان خدمت‌رسانی کنند.

از مردم شهر تبریز خواهش می‌کنیم که تا حد امکان از وسیله شخصی استفاده نکنند و از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

۳. مقرر شد راهنمایی و رانندگی تبریز از ورود وسایل نقلیه دودزا به داخل شهر جلوگیری نمایند. همچنین صنایع آلاینده اطراف تبریز و مناطق یاد شده تعطیل خواهند بود.

از مردم عزیز به ویژه کسانی که دچار نارسایی‌های قلبی و ریوی هستند درخواست می کنیم از تردد غیرضروری اجتناب نمایند و از فعالیت ورزشی در فضای باز خودداری کنند.

طبق داده‌های سامانه پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون، شاخص هوای تبریز ۱۵۵ و در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه قرار دارد.

طبق هشدار سطح نارنجی هواشناسی، روزهای شنبه و یکشنبه در تبریز و شهرهای صنعتی شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم خواهد بود.

بر اساس طبقه‌بندی پنج‌گانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا از عدد صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوای بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.