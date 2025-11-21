پخش زنده
عطر شهید گمنام وطن فضای عمومی شهر تربت جام را معطر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، محفل معنوی تشییع پیکر مطهر شهید گمنام دلاور مردی که در مسیر دفاع مقدس و آرمانهای انقلاب جان شیرین خود را تقدیم کرد پس ازسالها غربت، به خاک پاک وطن بازگشت.
با حضور حماسی مردم، مدیران اجرایی، نظامی، انتظامی و مردم شهید پرور تربت جام به عنوان پدر، مادر، خواهر و برادر پیکر شهید عزیز را تا مقابل راهداری تشییع کردند و امشب نیز این شهید عزیز گمنام مهمان هیئت رزمندگان اسلام است.
شرکت کنندگان در مراسم تشییع شهید گمنام با سردادن شعارهای حماسی و نوحه سرایی و ذکر توسل بخشی از تکلیف خود را به ساحت مقدس شهدا ادا نموده و یاد شهدا را زنده نگه داشتند و از روح مطهر و ملکوتی شهیدان طلب شفاعت کردند.