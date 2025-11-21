به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر ارسلانبک توردوبکوف از قرقیزستان را مغلوب کرد؛ و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۷ بر صفر هاکان بیوک جینگیل از ترکیه را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت.

زارع در دیدار فینال شریف شریف اف دارنده مدال برنز جهان از را با نتیجه ۱۰ بر صفر از پیش رو برداشت و صاحب نشان طلا شد.





