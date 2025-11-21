با استقبال پر شور مردم شهر لنده ،کاروان شهدای گمنام وارد این شهر شد .

با استقبال مردم و مسئولان؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، مراسم تشییع سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس، با حضور باشکوه و کم‌نظیر مردم ولایت‌مدار شهرستان لنده برگزار شد.

استقبال مردم شهرستان لنده از شهدای گمنام بی‌نظیر و پرشور بود و حضور گسترده اقشار مختلف، از مسئولان تا خانواده‌ها و جوانان، نشان داد که فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در دل مردم این دیار زنده است.

در ادامه مراسم باشکوه تشییع سه شهید گمنام دفاع مقدس، مردم مؤمن و انقلابی شهرستان لنده با مشت‌های گره‌کرده و فریاد‌های یکپارچه «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، انزجار عمیق خود را از جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش فریاد زدند.

در این آئین دو تن از این گل‌های بی‌نشان، در شهر لنده و سومین شهید گمنام بر دستان مردم قدرشناس بخش موگرمون، تشییع شد.