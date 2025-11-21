پیکر مادر شهیدان گلگون در تنکابن تشییع و در جوار فرزندان شهیدش به خاک سپرده شد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مراسم تشییع مادر شهیدان سید مصطفی و سید محمد گلگون با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، مسئولان، پیشکسوتان دوران دفاع مقدس، رزمندگان یگان دریایی استان‌های مازندران، گیلان و گلستان صبح امروز در تنکابن برگزار شد

حاجیه خانم حوا غلامی دهبنه مادر صبور و مقاوم شهیدان سیدمصطفی و سیدمحمد گلگون از شهرستان تنکابن به فرزندان شهیدش پیوست.

الگوی صبر و استقامت، بانوی مومنه و فقیده سعیده حاجیه خانم حوا غلامی دهبنه مادر بزرگوار و صبور شهیدان سیدمصطفی و سیدمحمد گلگون از شهرستان تنکابن در سن ۸۵ سالگی به دلیل کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

پیکر مطهر مادر شهیدان والامقام گلگون صبح امروز جمعه ۳۰ آبان در گلزار شهدای وادی تنکابن پس از تشییع در جوار فرزندان شهیدش به خاک سپرده شد.

شهید والامقام سید محمد گلگون متولد ششم دی ماه ۱۳۴۴ و در سوم اسفند ۱۳۶۴ در والفجر هشت و شهیدو سردارشهید سید مصطفی گلگون متولد ۲۱ مرداد ۱۳۳۹ و در ۳۱ فروردین ۱۳۶۷ در جنوب منطقه عملیاتی فاو به درجه رفیع شهادت نائل شدند.