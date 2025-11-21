آخرین وضعیت طرح‌های نهضت ملی مسکن و روند گازرسانی به برخی روستا‌های شهرستان بوکان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه ویژه بررسی طرح‌های نهضت ملی مسکن شهرستان بوکان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی با حضور در شهرستان بوکان و بررسی میدانی روند ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن بوکان، گفت: با تاکیدات مقام‌عالی استان، تعداد قابل توجهی از واحد‌های در حال ساخت نهضت ملی مسکن تا پایان سال جاری تحویل خواهد شد.

یاسر رهبردین همچنین با اشاره به عدم گازرسانی به برخی روستا‌های تابعه شهرستان بوکان، افزود: با همراهی دستگاه‌های متولی، گازرسانی به این روستا‌ها انجام خواهد شد تا همه مردم شهرستان بوکان از نعمت گازرسانی بهره‌مند شوند.