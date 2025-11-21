

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده ولی فقیه در مازندران در یادواره شهدای روستای حسین آباد بهشهر، گفت: در پاک بودن شهدا همین بس که بعد از سالیان سال که بصورت گمنام به آغوش اجتماع بر می‌گردند و جوانان دهه نود و ۸۰ را بخود جذب می‌کنند.



آیت الله محمدی لائینی افزود: شهدا با تاسی از فرامین الهی و راه و رسم اولیای خدا جان خود را ایثار کردند و در این معامله خداوند بهای شهادت را به آنها داد.



او وحدت و بصیرت را رمز پیروزی و موفقیت دانست و ادامه داد:حفظ وحدت و انسجام مردم، کلید مقابله با مشکلات داخلی و توطئه‌های دشمنان خارجی است.



در این مراسم اهالی روستای حسین آباد از پیکر یک شهید گمنام استقبال کردند و کتاب فرش نشین عرشی حاوی زندگی نامه و خاطرات شهید محمد ولی دارابی نیز توسط نماینده ولی فقیه در مازندران رونمایی شد.