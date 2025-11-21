به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس آتش نشانی بوکان گفت: گزارش سقوط یک جوان بوکانی در روستای قهرآباد به داخل چاهی به عمق ۱۸ متر دریافت کردیم ..

رسول معروفی با اشاره به اعزام سریع نیرو‌ها به محل حادثه گفت: اعضای تیم امداد با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات به داخل چاه رفتند و موفق شدند مصدوم را از عمق چاه خارج کنند.

وی در پایان گفت: کارشناسان فوریت‌های پزشکی مصدوم را به بیمارستان منتقل کردند تا تحت مراقبت‌های درمانی قرار گیرد.