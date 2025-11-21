پخش زنده

آتش نشانان جوانی را از اعماق چاه ۱۸ متری در روستای قهرآباد بوکان نجات دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس آتش نشانی بوکان گفت: گزارش سقوط یک جوان بوکانی در روستای قهرآباد به داخل چاهی به عمق ۱۸ متر دریافت کردیم ..
رسول معروفی با اشاره به اعزام سریع نیروها به محل حادثه گفت: اعضای تیم امداد با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات به داخل چاه رفتند و موفق شدند مصدوم را از عمق چاه خارج کنند.
وی در پایان گفت: کارشناسان فوریتهای پزشکی مصدوم را به بیمارستان منتقل کردند تا تحت مراقبتهای درمانی قرار گیرد.