به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از پاکسازی قسمتی از حاشیه رودخانه شهرچای در محدوده روستای احمد رسول توسط گروه فعال محیط زیستی «ناجیان طبیعت» خبر داد.

مختار خانی اظهار کرد: گروه‌های مردمی فعال در حوزه محیط زیست ارومیه طبق برنامه‌ریزی قبلی و با انتشار فراخوان عمومی، جمعه این هفته قسمتی از حاشیه رودخانه شهرچای در محدوده روستای احمد رسول را از زباله پاکسازی کردند.

وی افزود: در این برنامه که با حضور حدود ۱۸ نفر از اعضا انجمن و نیز گردشگران صورت گرفت ۵۴ کیسه زباله جمع آوری و به سایت زباله شهری ارومیه انتقال داده شد.