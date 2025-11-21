به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان خوشاب، گفت:در مراسم بزرگداشت سی‌وسومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین علی عسگری، معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری، آقای حسین نوربخش سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی برگزار شد، خوشاب بار دیگر خوش درخشید و دو عنوان مهم و افتخارآفرین را به خود اختصاص داد.

علی نصرآبادی افزود:در این مراسم، جناب آقای ابوالقاسم جوادی، فرماندار محترم و رئیس انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان، در میان بیش از ۷۰ انجمن کتابخانه‌ای استان به‌عنوان انجمن برتر استانی معرفی شد؛ توفیقی که حاصل حمایت‌های مؤثر و نگاه فرهنگی ایشان به توسعه کتاب و کتابخوانی است.

وی ادامه داد: همچنین سرکار خانم فاطمه حسن‌آبادی، مسئول کتابخانه شهدای سلطان‌آباد، در رقابت میان بیش از ۵۰۰ کتابدار خراسان رضوی، موفق به کسب عنوان ارزشمند کتابدار برتر استانی شد. تلاش‌های خستگی‌ناپذیر، برنامه‌های خلاقانه و ارتباط مؤثر او با مخاطبان، نقش مهمی در این موفقیت داشته است.

نصرآبادی بیان کرد: این دو افتخار بزرگ، نتیجه همدلی و همراهی مجموعه فرهنگی شهرستان است. از حمایت‌های فرماندار محترم، تلاش‌های کتابداران عزیز و حضور مردم فرهنگ‌دوست خوشاب سپاسگزارم و امیدوارم با این انگیزه، مسیر توسعه کتابخوانی در شهرستان با قوت بیشتری ادامه یابد.