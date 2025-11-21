بیش از ۶۰ نفر از فعالان حوزه گردشگری، تأسیسات اقامتی و دفاتر خدمات مسافرتی آذربایجان غربی امروز در آزمون جامع گردشگری شرکت کردند تا مهارت‌ها و دانش تخصصی خود را بسنجند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، آزمون جامع گردشگری استان آذربایجان غربی امروز در سالن جلسات اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

رضا حیدری، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: در این آزمون بیش از ۶۰ نفر از فعالان حوزه گردشگری، تأسیسات اقامتی و دفاتر خدمات مسافرتی شرکت کردند و در یک جلسه چند ساعته مهارت‌ها و دانش خود را مورد سنجش قرار دادند.

حیدری افزود: مواد آزمون شامل شناخت جاذبه‌های گردشگری، اصول میزبانی، مدیریت سفر، برنامه‌ریزی تور و استاندارد‌های هتل‌داری بود و داوطلبان در سه گروه اصلی راهنمایان گردشگری، کارکنان و مدیران تأسیسات گردشگری و نیرو‌های دفاتر خدمات مسافرتی ارزیابی شدند.

وی تأکید کرد: افرادی که موفق به کسب نمره قبولی شوند، می‌توانند با دریافت کارت راهنمای گردشگری، گواهی مهارتی تأسیسات اقامتی یا گواهی حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی، فعالیت حرفه‌ای خود را با صلاحیت و اعتبار علمی بیشتری ادامه دهند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: این آزمون در راستای استانداردسازی خدمات گردشگری و ارتقای مهارت‌های تخصصی فعالان این حوزه در استان برگزار شد.