تیم فوتبال فجرسپاسی در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی مقابل مس شهر بابک شکست خورد و حذف شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران، تیم فجرسپاسی شیراز در یک شگفتی‌سازی مقابل تیم مس شهربابک شکست خورد و به عنوان اولین تیم لیگ برتری حذف شده از این رقابت‌ها لقب گرفت.

دیدار دو تیم پس از ۹۰ دقیقه و دو وقت ۱۵ دقیقه اضافی، با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نهایت، در ضربات پنالتی، تیم دسته اولی مس شهربابک موفق شد با نتیجه ۵ بر ۳ فجرسپاسی را شکست داده و راهی مرحله بعدی جام حذفی شود.