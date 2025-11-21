به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم عصر امروز در دیداری از هفته ششم لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در گروه ۳ برابر تیم کسری گرمدره صف آرایی کرد و در پایان مهمان خود را با نتیجه ۴ - ۱ شکست داد.

برای نماینده قم در این بازی فردین قاسمی ۲ بار و علیرضا روحانی‌پور و محمدمهدی کبیری هر کدام یک بار گلزنی کردند.

دلسوختگان با این پیروزی ۱۶ امتیازی شد و جایگاه خود را در صدر جدول گروه سوم لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور تثبیت کرد و کسری گرمدره هم بدون امتیاز در قعر جدول باقی ماند.

این بازی در سالن ۲ هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد.