

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،النا معدنی پور دختر ۱۶ ساله موتورسواری که در پیست موتورکراس مجموعه ورزشی آزادی تهران دچار سانحه مغزی شد و به کما رفت عصر امروز در بیمارستان فیاض بخش تهران تحت عمل جراحی جمجمه قرار گرفت و بعد از عمل پزشک جراح وی ضمن ابراز رضایت از عمل انجام شده شرایط وی را رو به بهبود عنوان کرد.

معدنی پور همچنان در وضعیت کما به سر می‌برد، اما بعد از عمل جراحی امروز پزشکان امیدوار هستند در روز‌های آینده شرایط وی بهتر و از کما خارج شود.

النا معدنی پور موتورسیکلت سوار ۱۶ ساله چهارشنبه حین تمرین موتوکراس در پیست مجموعه ورزشی آزادی تهران دچار سانحه شد و به کما رفت.