آیین عبادی سیاسی نماز جمعه در مساجد و مصلاهای دیگر مناطق استان هم اقامه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، امامان جمعه استان با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه بر تأسی از این بانوی بزرگ عالم تأکید کردند.
خطیبان جمعه استان از زنان و دختران خواستند حضرت فاطمه زهرا (س) را سرمشق و الگوی خود قرار دهند و همواره در حفظ حجاب و عفاف کوشا باشند.
آنها همچنین با تبریک هفته بسیج به خدمات ارزشمند این نهاد مردمی در عرصههای مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دفاع از کیان کشور و برقراری امنیت پایدار پرداختند.
امامان جمعه استان تفکر جهادی بسیج را موجب زدودن محرومیت و اجرای طرحهای عمرانی در دورافتادهترین مناطق و روستاهای کشور دانستند.
خطیبان جمعه استان با اشاره به زیادهخواهیهای آمریکا و اعمال تحریمهای تازه علیه کشورمان اظهار داشتند که ملت ایران هیچگاه تسلیم زور نمیشود و از حقوق اساسی خود پا پس نمیکشد.
لزوم حمایت مسلمانان و آزادیخواهان جهان از مردم بی دفاع غزه، نظارت بر بازار، مهار تورم و برخورد قاطع با متخلفان و گرانفروشان از دیگر فرازهای خطبههای امامان جمعه استان بود.