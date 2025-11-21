به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، امامان جمعه استان با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه بر تأسی از این بانوی بزرگ عالم تأکید کردند.

خطیبان جمعه استان از زنان و دختران خواستند حضرت فاطمه زهرا (س) را سرمشق و الگوی خود قرار دهند و همواره در حفظ حجاب و عفاف کوشا باشند.

آنها همچنین با تبریک هفته بسیج به خدمات ارزشمند این نهاد مردمی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دفاع از کیان کشور و برقراری امنیت پایدار پرداختند.

امامان جمعه استان تفکر جهادی بسیج را موجب زدودن محرومیت و اجرای طرح‌های عمرانی در دورافتاده‌ترین مناطق و روستا‌های کشور دانستند.

خطیبان جمعه استان با اشاره به زیاده‌خواهی‌های آمریکا و اعمال تحریم‌های تازه علیه کشورمان اظهار داشتند که ملت ایران هیچ‌گاه تسلیم زور نمی‌شود و از حقوق اساسی خود پا پس نمی‌کشد.

لزوم حمایت مسلمانان و آزادیخواهان جهان از مردم بی دفاع غزه، نظارت بر بازار، مهار تورم و برخورد قاطع با متخلفان و گرانفروشان از دیگر فراز‌های خطبه‌های امامان جمعه استان بود.