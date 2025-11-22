به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان از آغاز به‌کار آزمایشی سامانه ثبت ادعا‌ها از امروز اول آذر ماه خبر داد و گفت : این سامانه که زیرساخت اصلی اجرای ماده ۱۰ قانون الزام است، تحت عنوان «سامانه ثبت ادعا‌های مالکیت» در سکوی خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کاتب راه‌اندازی شده و پس از پایان موفقیت‌آمیز دوره آزمایشی، با دستور رئیس قوه قضائیه، به‌صورت رسمی و سراسری فعال خواهد شد.

داود انصاری افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از مهم‌ترین قوانین ثبتی تاریخ کشور است که با هدف تثبیت مالکیت‌های اشخاص، کاهش دعاوی معارض ملکی، جلوگیری از زمین‌خواری و صدور اسناد مالکیت حدنگار (کاداستر) برای کلیه املاک و اراضی کشور به مرحله اجرا درآمده است.

انصاری با تأکید بر اهمیت این قانون اضافه کرد: ماده ۱۰ این قانون به‌عنوان قلب اجرایی قانون الزام شناخته می‌شود و ساز و کار قانونی تثبیت مالکیت و صدور سند برای املاک و اراضی فاقد سند رسمی یا دارای اسناد قدیمی و معارض را به‌طور کامل تعیین کرده است.

وی ادامه داد: براساس این ماده، از این پس هیچ ادعای مالکیتی در مراجع قضایی و اداری پذیرفته نخواهد شد مگر آنکه پیش‌تر در «سامانه ثبت الکترونیک ادعا‌های مالکیت» به‌صورت رسمی ثبت شده باشد.

انصاری با بیان اینکه مهلت قانونی ثبت ادعا‌های مالکیت صرفاً دو سال از تاریخ راه‌اندازی رسمی سامانه خواهد بود، اضافه کرد: پس از اتمام این مهلت، هرگونه ادعای مالکیت که در این سامانه ثبت نشده باشد، فاقد اعتبار قانونی بوده و در هیچ مرجع قضایی یا اداری قابل استناد نخواهد بود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد یکی از الزامات غیرقابل‌انکار و قطعی قانون الزام و به‌ویژه ماده ۱۰ آن را تهیه نقشه کاداستری (حدنگار) برای تمامی ادعا‌های مالکیت دانست و گفت: بدون وجود نقشه استاندارد کاداستر، هیچ ادعایی قابل بررسی و در نهایت منجر به صدور سند مالکیت نخواهد شد.

انصاری با بیان اینکه نقشه تهیه‌شده باید کاملاً مطابق با استاندارد‌های حدنگار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد و مختصات دقیق UTM چهار گوشه ملک را شامل شود افزود : مردم استان با مراجعه به سامانه کاتب در اسرع وقت نسبت به ثبت ادعای مالکیت خود و بارگذاری مستندات اقدام کنند.

وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و جهاد کشاورزی استان، همه تلاش خود را برای تسهیل این فرآیند و صدور اسناد حدنگار به‌عمل آورده و ضروری است مردم استان این موضوع مهم را در اولویت قرار دهند.