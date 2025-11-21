الکساندر ووچیچ، رییس جمهور صربستان اتهاماتی را که مدعی مشارکت وی در عملیات موسوم به «سافاری سارایوو» طی محاصرهٔ شهر سارایوو در دههٔ ۱۹۹۰ بودند، رد کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، الکساندر ووچیچ، رییس جمهور صربستان اتهاماتی را که مدعی مشارکت وی در عملیات موسوم به «سافاری سارایوو» طی محاصرهٔ شهر سارایوو در دههٔ ۱۹۹۰ بودند، رد کرده است.

این ادعا‌ها توسط یک خبرنگار تحقیقاتی کرواسی مطرح شده است و به دنبال آن پرونده‌ای نیز به دادستانی شهر میلان ارائه شده است.

در بیانیه‌ای رسمی، رئیس‌جمهور صربستان گفت: «هرگز تفنگی را که ادعا می‌شود از آن به مردم شلیک شده است به دست نگرفتم؛ هرگز انسانی را نکشته یا زخمی نکردم.» ووچیچ این اتهامات را «خفت‌آور و دروغی آشکار» خوانده است.

در همین حال وزارت امور خارجهٔ صربستان نیز این اتهامات را نتیجهٔ کارزار سامان یافتهٔ انتشار اطلاعات نادرست برای آسیب‌رساندن به وجههٔ صربستان و نهاد‌های آن دانست.

در بیانیه وزارت امور خارجه صربستان آمده است که مشارکت رئیس‌جمهور یا دولت این کشور در جنایات جنگی هرگز تأیید نشده است.

در مقابل، پروندهٔ مطرح شده در میلان بر اساس ادعا‌هایی است که طی آن گفته شده ثروتمندانی از کشور‌های مختلف با پرداخت هزینه‌ای، فرصت تیراندازی از جایگاه تک‌تیراندازان صرب را در جریان محاصرهٔ شهر سارایوو یافته‌اند؛ منطقه‌ای که در آن زمان تحت کنترل نظامی صرب‌ها بوده است.

تحقیقات فعلی در ایتالیا معطوف به بررسی این ادعاست که آیا افراد خارجی و نیز نیرو‌هایی از صربستان مسوول تأمین لجستیک یا همکاری برای این کشتار انسانی بوده‌اند یا خیر.

مقام‌های صرب ضمن ابراز آمادگی برای بررسی حقوقی، اعلام کرده‌اند که دربارهٔ صحت و سقم این اتهامات همهٔ مستندات ارائه‌شده را ملاحظه خواهند کرد.

موقعیت این پرونده از آن جهت اهمیت دارد که اگر اتهامات ثابت شود، می‌تواند مسیر همکاری‌های بین‌المللی صربستان با نهاد‌های قضایی اروپایی را وارد مرحلهٔ پیچیده‌ای کند و سخنان رئیس‌جمهور این کشور دربارهٔ دوران جنگ و نقش وی را تحت‌الشعاع قرار دهد.