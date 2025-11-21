نخستین دوره تخصصی «انسان شناسی» در ونزوئلا با حضور سفیر کشورمان و اعطای گواهینامه به دانش‌پژوهان به کار خود پایان داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما مرکز دانشنامه‌های آفریقایی، آمریکایی و کارائیب در کاراکاس طی مراسمی با حضور سفیر و رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، گواهینامه پایان دوره نخستین گروه از دانش‌پژوهان "ایران شناسی" را اعطا کرد؛ اقدامی که گامی مهم در جهت معرفی میراث فرهنگی و معنوی ایران در آمریکای لاتین محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، مراسم اختتامیه و اعطای گواهینامه به اولین گروه از فارغ‌التحصیلان دوره "ایران شناسی" در "مرکز دانشنامه‌های آفریقایی، آمریکایی و کارائیب" ونزوئلا برگزار شد.

این مراسم با حضور علی چگینی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا، دکتر علی فرامرزی رایزن فرهنگی کشورمان، همچنین مقامات ارشد مرکز میزبان مدیر اجرایی و معاون این موسسه برگزار گردید.

رینا آراتیا، مدیر اجرایی مرکز، در آغاز مراسم ضمن خوش‌آمدگویی، این دوره آموزشی را یک نقطه عطف تاریخی توصیف کرد، چرا که برای نخستین بار در ونزوئلا چنین برنامه‌ای با هدف معرفی میراث بنیادین تاریخی، اجتماعی-فرهنگی و معنوی ایران برگزار شده است.

در پایان علی چگینی، سفیر جمهوری اسلامی ایران، ضمن ابراز خرسندی از حضور در این فضای دوستانه، برگزاری این دوره را فرصتی برای تقویت پیوند‌های برادری میان دو ملت دانست؛ ملت‌هایی که در مسیر تبادل دانش، احترام متقابل و مبارزه برای ساختن جهانی بهتر، اشتراک نظر دارند.