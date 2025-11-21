

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عربستان میزبان ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی بود. این دوره از بازی‌ها به طور رسمی از ۱۶ آبان آغاز شد و ۳۰ آبان نیزبه پایان می‌رسد. رقابت برخی رشته‌ها از ۱۳ آبان برگزار شد.

کاروان ایران با نام "سفیران اقتدار" و با شعار " امید ایران" با ۱۹۰ ورزشکار در ۲۰ رشته به رقابت پرداخت و حاصل آن ۲۹ نشان طلا، ۱۹ نقره و ۳۳ برنز بود.

در مجموع ۸۱ نشان به دست آمد و ایران در رده سوم جدول مدالی قرار گرفت. ایران بعد از ترکیه و ازبکستان، کشور سوم بازی‌ها شد.

ایران در حالی به این ۲۹ نشان طلا رسید که در این دوره با کاهش ماده‌ها و تعداد‌های طلا رو‌به‌رو بود.

مقایسه سهم ایران از نشان طلا در ۲ دوره اخیر

کاروان ورزش ایران در پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی - ۲۰۲۱ قونیه از مجموع ۳۷۹ مدال طلای توزیع شده، موفق شده بود که ۲۹ مدال طلا کسب کند و در جایگاه سوم ایستاد. به طور دقیق‌تر سهم ایران از مدال‌های طلای قونیه ۱۰.۲۹ درصد بود که سهم قابل قبولی به حساب می‌آید. در حالی که ازبکستانی‌ها در قونیه ۵۱ مدال طلا و ۱۲ مدال بیشتر از ایران کسب کرده بود و دوم شد.

در صورتی که کاروان ایران در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی - ۲۰۲۵ ریاض قرار بود نتیجه قونیه را در زمینه کسب مدال طلا تکرار کند، از مجموع ۲۷۰ مدال طلای توزیع شده می‌بایست ۲۸ مدال طلا [یا در صورت محاسبه ریاضی، ۲۷.۷۸ مدال طلا]کسب می‌کرد. با این حال کاروان ورزش ۲۹ مدال طلا کسب کرد و در جدول مدالی هم سوم شد. کاروان ورزش ایران از نظر آماری موفق به کسب ۱۰.۷۴ درصد مدال‌های طلای ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی شد و از نظر آماری رشدی ۰.۴۵ درصدی داشته است. این اتفاق در حالی رقم خورده است که ازبکستانی‌ها بازهم حضور در رتبه دوم جدول را تجربه کردند، اما تعداد مدال‌های طلای ایران و ازبکستان در این دوره برابر ۲۹ بود و تیم دوم، بر اساس تعداد مدال نقره بیشتر جایگاه دوم را به دست آورد.

نخستین نشان را پرچمدار گرفت

مریم بربط از جودو و علیرضا معینی از وزنه‌برداری پرچمداران ایران در مراسم افتتاحیه بودند که بربط با برنز خود توانست اولین مدال کاروان را بگیرد و معینی هم دو نقره و یک برنز گرفت.

برنز تاریخی هندبال زنان

تیم ملی هندبال زنان ایران در این دوره از بازی‌ها موفق به گرفتن مدال برنز شد که اولین مدال هندبال زنان ایران در تاریخ بازی‌های کشور‌های اسلامی بود.

نخستین و آخرین طلای کاروان ایران

اولین طلای کاروان:

سامیار عبدلی در شنا توانست مدال طلا بگیرد که اولین طلای کاروان ایران در ششمین دوره بازی‌های کشوری اسلامی ریاض بود.

آخرین مدال کاروان:

امیرحسین زارع آزادکار سنگین وزن ایران در روز پایانی بازی‌ها موفق به گرفتن مدال طلا شد. زارع آخرین طلای کاروان ایران را به دست آورد.

عملکرد کامل کاروان ایران در این دوره از بازی‌ها به شرح زیر است:

*فوتسال

رقابت‌های فوتسال از ۱۳ تا ۲۰ آبان برگزار شد و تیم ملی ایران طلا گرفت.

تیم ملی فوتسال مردان ایران در مرحله گروهی مقابل مراکش و افغانستان ۲ بر ۲ مساوی کرد و تاجیکستان را ۴ بر ۱ شکست داد.

در مرحله نیمه نهایی هم ازبکستان را ۴ بر ۲ از پیش رو برداشت.

در فینال با نتیجه ۵ بر صفر مراکش را شکست داد و قهرمان بازی‌ها شد.

*والیبال زنان

رقابت‌های والیبال زنان ایران از ۱۳ تا ۲۲ آبان برگزار شد و تیم ملی ایران به مدال برنز رسید.

تیم ایران در مرحله مقدماتی با نتیجه سه بر صفر مقابل آذربایجان و ترکیه شکست خورد؛ و تیم افغانستان و تاجیکستان را با نتیجه سه بر صفر شکست داد.

در دیدار رده‌بندی نیز با نتیجه سه بر صفر دوباره تاجیکستان را شکست داد و به مدال برنز رسید.

*والیبال مردان

از ۱۴ تا ۲۲ آبان برگزار شد و تیم ملی ایران به مدال طلا رسید.

تیم ملی مردان در مرحله مقدماتی، بحرین را سه بر دو، قطر را با نتیجه ۳ بر صفر، ترکیه را با نتیجه سه بر یک، چاد و عربستان را با نتیجه مشابه سه بر صفر شکست داد و راهی دیدار فینال شد.

ایران در مرحله فینال با نتیجه ۳ بر یک مقابل ترکیه پیروز شد و مدال طلا را به دست آورد.

*شنا

رقابت‌های شنا از ۱۷ تا ۲۱ آبان برگزار شد و ایران در این رشته صاحب ۱ طلا، ۱ نقره و ۳ برنز شد.

تیم ملی ایران ۹ شناگر در این دوره از بازی‌ها داشت.

سامیار عبدلی در ۵۰ متر آزاد مدال طلا گرفت.

هومر عباسی در ۵۰ متر کرال پشت مدال نقره گرفت.

تیم ایران در چهار در ۲۰۰ متر آزاد، سینا غلامی در ۲۰۰ متر شنای پروانه و محمد قاسمی در ۲۰۰ متر آزاد مدال برنز گرفتند.

تنیس روی میز

رقابت‌های تنیس روی میز از ۱۷ تا ۲۲ آبان برگزار شد. ایران در این رشته صاحب ۲ مدال طلا،۱ نقره و ۲ برنز شد.

ایران در تنیس روی میز سه مرد و سه زن داشت و در سه بخش تیمی، انفرادی و دوبل شرکت کرد.

ندا شهسواری در انفرادی زنان و تیم دو نفره ندا شهسواری و شیما صفایی در دوبل مدال طلا گرفتند.

تیم مردان ایران با ترکیب بنیامین فرجی امیرحسین هدایی و محمد موسوی مدال نقره گرفت.

تیم دختران با ترکیب ندا شهسواری شیما صفایی و ستایش ایلوخانی مدال برنز تیمی را گرفت.

تیم دو نفره پسران با ترکیب بنیامین فرجی و امیرحسین هدایی مدال برنز دوبل را به دست آورد.

*وزنه‌برداری

رقابت‌های وزنه برداری از ۱۷ تا ۲۱ آبان برگزار شد. وزنه برداری ایران صاحب ۲ مدال طلا، ۴ نقره و ۹ برنز شد.

علیرضا معینی پرچمدار کاروان ایران در مراسم افتتاحیه دو مدال نقره و برنز در دسته ۹۴ کیلوگرم گرفت.

ایلیا صالحی پور در دسته ۸۸ کیلوگرم یک مدال طلا و یک نقره و یک برنز گرفت.

علیرضا نصیری در دسته ۱۱۰ کیلوگرم یک مدال نقره گرفت.

مهسا بهشتی در دسته ۸۶ کیلوگرم زنان، یک مدال طلا و دو برنز گرفت.

رضا حسن‌پور در دسته فوق سنگین مردان دو مدال برنز گرفت.

ریحانه کریمی در دسته ۶۹ کیلوگرم زنان دو مدال برنز به دست آورد.

زهرا حسینی در دسته ۷۷ کیلوگرم یک مدال برنز گرفت.

حافظ قشقایی در دسته ۶۵ کیلوگرم مردان، زهرا پورامین در دسته ۴۸ کیلوگرم زنان و سارا صفاوردی در دسته ۸۶+ کیلوگرم زنان موفق به گرفتن مدال نشدند.

*شمشیربازی

رقابت‌های شمشیربازی از ۲۶ تا ۲۹ آبان برگزار شد و حاصل آن برای ایران تنها دو مدال برنز تیمی بود.

تیم ایران در اسلحه اپه مردان و زنان وسابر مردان نماینده داشت و با ۹ شمشیر باز در این بازی‌ها شرکت کرده بود.

تیم اپه مردان ایران با ترکیب محمد اسماعیلی، امیرحسین موشحی، بهنام بیک و محمدعلی خاکزار در مرحله نیمه نهایی به عربستان باخت و به مدال برنز مشترک رسید.

تیم سابر مردان با ترکیب علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طا‌ها کارگرپور در مرحله نیمه نهایی مقابل ازبکستان شکست خورد و به مدال برنز مشترک رسید.

در اپه انفرادی مردان، محمد اسماعیلی در مرحله یک هشتم و امیرحسین موشحی در مرحله یک چهارم نهایی شکست خوردند و حذف شدند.

در اپه انفرادی زنان، ریحانه رضایی در مرحله یک چهارم نهایی شکست خورد و حذف شد.

در سابر انفرادی مردان، محمد فتوحی و علی پاکدامن در مرحله یک چهارم نهایی شکست خوردند و حذف شدند.

*هندبال دختران

رقابت‌های هندبال از ۲۲ تا ۳۰ آبان برگزار شد و تیم ملی دختران ایران به مدال برنز رسید که اولین مدال هندبال زنان ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی بود.

تیم ملی هندبال بانوان ایران در دور مقدماتی ابتدا مقابل ترکیه شکست خورد، اما گینه و مالدیو را از پیش رو برداشت.

در مرحله نیمه نهایی به قزاقستان باخت و در دیدار رده‌بندی با نتیجه ازبکستان را با نتیجه ۲۵ - ۲۹ شکست داد و برنز گرفت.

*هندبال مردان

رقابت‌های هندبال از ۲۲ تا ۳۰ آبان برگزار شد و تیم مردان ایران در این دوره از بازی‌ها موفق به گرفتن مدال نشد.

تیم مردان ایران در نخستین بازی مرحله گروهی مقابل قطر با نتیجه ۳۹ بر ۲۳ شکست خورد. در دومین بازی مالدیو را ۵۷ بر ۱۴ شکست داد.

در دیدار حساس خود برابر امارات با نتیجه ۲۸ بر ۲۵ مغلوب شد و به مرحله نیمه نهایی صعود نکرد.

*ووشو

ووشو ایران در بازی‌های کشوری اسلامی توانست ۴ مدال طلا، یک نقره و یک برنز بگیرد.

سارا شفیعی، نماینده وزن ۵۶- کیلوگرم، در فینال به مصاف شهد عبدالسدک از مصر رفت که با نتیجه یک بر صفر و امتیاز عالی این ووشوکار را شکست داد و به مدال طلای بازی‌ها دست یافت.

سهیلا منصوریان، در فینال وزن ۶۰- کیلوگرم به مصاف حبیبا ابومار از مصر رفت که با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار را شکست داد و به مدال طلای بازی‌ها دست یافت.

شهربانو منصوریان، نماینده وزن ۷۰- کیلوگرم ووشو ایران در مرحله نیمه نهایی به مصاف منت‌الله علی از مصر رفت که با نتیجه ۲ بر صفر مقابل این ووشوکار سرسخت شکست خورد و برنز گرفت.

امیرحسین همتی، نماینده وزن ۶۰- کیلوگرم در فینال به مصاف یوسف حمودا از مصر رفت که با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار را شکست داد و به مدال طلای بازی‌ها دست یافت.

عرفان محرمی، نماینده وزن ۷۰- کیلوگرم، در فینال به مصاف ابرور خکیموف از قرقیزستان رفت که با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار را شکست داد و به مدال طلا بازی‌ها دست یافت.

فربد طالشی، نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم، در فینال به مصاف الحسین وحدان از مصر رفت که با نتیجه ۲ بر یک در راند حساس سوم شکست خورد و به مدال نقره بازی‌ها دست یافت.

*کاراته

ایران در کاراته ۳ مدال طلا و ۲ نقره گرفت.

آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۱- کیلوگرم، در فینال

به مصاف وفا محجوب از تونس رفت و با شکست دادن این حریف با نتیجه ۷ بر ۴ به مدال طلا رسید.

مرتضی نعمتی در فینال وزن ۷۵- کیلوگرم مردان، به مصاف عمر الجنایی از کویت رفت و پس از تساوی ۴ بر ۴ با رای داوران نتیجه را واگذار کرد و به مدال نقره دست یافت.

صالح اباذری در فینال وزن ۸۴+ کیلوگرم مردان، با سند صوفیانی از عربستان برای کسب مدال طلا مبارزه کرد و ۴ بر صفر شکست خورد و به مدال نقره رسید.

در کاتای انفرادی بانوان، فاطمه صادقی به مدال طلای این بخش دست یافت.

سارا بهمنیار در فینال وزن ۵۰- کیلوگرم نماینده ازبکستان را با نتیجه ۶ بر ۴ شکست داد و طلا گرفت.

علی مسکینی در وزن ۶۰- کیلوگرم، در سومین مبارزه برابر نماینده قزاقستان شکست خورد.

*دوومیدانی و پارا دوومیدانی

رقابت‌های دوومیدانی و پارادوومیدانی از بیست و ششم تا بیست و نهم برگزار شد و حاصل آن چهار مدال طلا، دو نقره و دو برنز بود.

محمدرضا طیبی در پرتاب وزنه با رکورد ۱۹.۳۵ در رده دوم ایستاد و به مدال نقره رسید.

علی امیریان در دوی ۸۰۰ متر توانست به مدال طلا برسد. این دوومیدانی کار با رکورد یک دقیقه و ۴۶ دقیقه و ۱۸ ثانیه زودتر از سایرین از خط گذشت و به مقام اول رسید.

فاطمه محیطی‌زاده در مجموع هفت‌گانه با امتیاز ۵۵۶۲ به مدال طلا رسید و صبا خراسانی با امتیاز ۴۴۲۴ در این ماده چهارم شد.

مهسا میرزا طبیبی در پرش با نیزه با رکور ۳.۸۶ به مدال برنز رسید.

مهلا محروقی در پرتاب دیسک با رکورد ۴٩/۵٩ در جایگاه ششم به کار خود پایان داد.

زهرا نجفی در مسابقات پرتاب نیزه با رکورد ۵١/٣٠ متر در رده چهارم قرار گرفت.

پارادوومیدانی

یاسین خسروی در پرتاب وزنه کلاس F۵۷ با پرتاب ۱۵.۶۵ متر مدال طلا گرفت.

پرستو حبیبی در ماده پرتاب کلاب کلاس F ۳۲، با رکورد ۲۲.۸۹ متر در رده سوم این دوره از بازی‌ها قرار گرفت.

هاشمیه متقیان در پرتاب نیزه با بهترین عملکرد که ۲۲.۴۵ متر بود، به مقام نخست دست یافت و صاحب مدال طلا شد.

زینب مرادی در همین ماده با بهترین رکوردش که ۲۱.۹۸ متر بود، صاحب مدال نقره و عنوان نایب قهرمانی شد.

*کشتی فرنگی

رقابت‌های کشتی فرنگی به مدت دو روز ۲۷ و ۲۸ آبان برگزار شد و حاصل آن ۴ مدال طلا، ۱ نقره و۱ برنز بود.

امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگم در فینال مقابل آکژول ممدوف از قرقیزستان رفت شکست خورد و به مدال نقره رسید.

علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم با شکست مقابل کشتی‌گیر ازبکستان از رسیدن به فینال باز ماند و و با شکست کشتی‌گیر آذربایجان به مدال برنز رسید.

سعید اسماعیلی در فینال حسرت جعفراف از آذربایجان را شکست داد و به مدال طلا رسید.

غلامرضا فرخی در فینال با نتیجه ۶ بر صفر اسلام یولویف از قزاقستان را از پیش رو برداشت و به طلای کاروان کشتی دست یافت.

فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم در دیدار فینال کشتی‌گیر مصر را شکست داد و مدال طلا گرفت.

محمد هادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم و در مرحله فینال، با نتیجه ۵ بر ۱ مراد احمدیف دارنده مدال برنز جهان از آذربایجان را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.

*موی‌تای

ایران در موی تای صاحب ۴ مدال نقره شد.

فرشته حسن زاده نماینده وزن ۴۵ -۵۰-کیلوگرم تیم ملی موی تای زنان ایران به مدال نقره بسنده کرد. او در مبارزه با نماینده مراکش با نتیجه ۲۷ بر ۳۰ شکست خورد.

زهرا اکبری نماینده وزن ۶۰-۵۵ کیلوگرم تیم ملی موی تای زنان ایران در مرحله فینال با نماینده ترکیه مبارزه کرد و در پایان به مدال نقره بسنده کرد. اکبری با نتیجه ۲۹ بر ۲۸ شکست خورد و به مدال نقره رسید.

فاطمه حسینی در مرحله فینال وزن ۶۵-۶۰ کیلوگرم برابر نماینده ترکیه با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ شکست خورد و به مدال نقره رسید.

مجید هاشم‌بیگی در فینال وزن ۷۵ - ۸۰ کیلوگرم مقابل نماینده عراق با نتیجه ۳۰ بر ۲۶ باخت و مدال نقره گرفت.

*بسکتبال سه نفره مردان

تیم ملی بسکتبال مردان ایران در نیمه نهایی برابر بحرین با نتیجه ۲۱ بر ۱۸ پیروز شد و به دیدار فینال راه یافت. مردان ایران در این دیدار با نتیجه ۱۴ بر ۲۱ برابر مصر شکست خوردند و به مدال نقره رسیدند.

*بسکتبال سه نفره زنان

تیم ملی بسکتبال زنان ایران در دیدار نیمه نهایی برابر ترکیه با نتیجه ۱۱ بر ۱۴ شکست خورد و صعود به فینال را از دست داد. ملی پوشان ایران در دیدار رده‌بندی برابر مصر ۱۶ بر ۲۱ شکست خوردند و چهارم شدند.

*دوگانه

محمدامین رضایی در پایان مسابقه‌ای که مسافت ۵ کیلومتر دویدن، ۲۰ کیلومتر رکاب زدن و سپس ۲.۵ کیلومتر دویدن پایانی را تجربه کرد و چهارم شد. محمد صدر امین هم که فاصله کمی با رضایی داشت، در رده پنجم ایستاد. آخرین شرکت کننده ایران فرید هادی‌پور بود که در رده دهم قرار گرفت.

*تکواندو

رقابت‌های تکواندو از ۲۴ تا ۲۶ آبان برگزار شد و و ایران صاحب ۲ مدال طلا، ۲ نقره و ۴ برنز شد.

علی خوش روش، به تکواندو کار ازبکستان باخت، اما در شانس مجدد نماینده آذربایجان را شکست داد و برنز گرفت.

ساینا کریمی، تکواندوکاران قزاقستان ترکیه نیجریه و آذربایجان را شکست داد و به مدال طلا رسید.

هستی محمدی به تکواندوکار ترکیه باخت و با شکست تکواندوکار ازبکستان به مدال برنز رسید.

روژان گودرزی به نماینده ترکیه باخت و در شانس مجدد تکواندوکار ازبکستان را شکست داد و برنز گرفت.

امیررضا صادقیان در وزن ۸۲ کیلوگرم در مرحله فینال به نماینده مراکش باخت و نقره گرفت.

علی اصغر مرادیان در وزن ۶۰ کیلوگرم تکواندوکارانی از چاد ساحل آج مصر و افغانستان را شکست داد و طلا گرفت.

یلدا ولی نژاد در مرحله فینال به تکواندو کار ازبکستان باخت و نقره گرفت.

ملیکا میرحسینی به ازبکستان باخت، اما توانست تکواندوکار پاکستان را شکست دهد و برنز بگیرد.

امیر محمد نصیر احمدی، فاطمه اسکندرنیا، علی احمدی و حامد اصغری موفق به گرفتن مدال نشدند.

*جوجیتسو

جوجیتسو در این بازی‌ها صاحب سه مدال برنز شد.

علی اکبرپور، نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو، مقابل تاجیکستان شکست خورد و افغانستان اردن و قزاقستان را شکست دادد برنز گرفت.

هستی حمودی، نماینده وزن ۷۰- کیلوگرم مقابل فلسطین شکست خورد. قزاقستان و مراکش را شکست داد و به مدال برنز رسید.

پوریا طاهرخانی، نماینده وزن ۹۴- کیلوگرم با شکست مقابل نمایندگان بحرین و اردن کنار رفت.

یاسمین نظری نماینده وزن ۵۲- کیلوگرم در دیدار رده بندی مقابل حریف الجزایری به پیروزی رسید و مدال برنز گرفت.

مهران ستار به دلیل مصدومیت بازنده اعلام شد و ادامه مسابقات را از دست داد.

*پارا وزنه‌برداری

ایران در پاره وزنه برداری موفق به کسب ۱ مدال طلا شد.

زهرا آقایی با رکورد ۱۲۸ کیلوگرم در رده پنجم ایستاد و موفق به کسب مدال نشد.

روح‌الله رستمی با مهار وزنه ۲۳۵ کیلوگرم مدال طلا را از آن خود کرد.

*کشتی آزاد

ایران در این رشته ۴ مدال طلا و ۲ برنز گرفت.

رحمان عموزاد، امیرعلی آذرپیرا، یونس امامی و امیرحسین زارعی در فینال حریفان خود را شکست دادند و طلا گرفتند.

علی مومنی و کامران قاسم پور مدال برنز گرفتند.

*بوکس

رقابت‌های بوکس از ۱۵ تا ۱۹ آبان برگزار شد و ایران در این رشته تنها به یک مدال برنز رسید.

دانیال شه‌بخش در وزن ۶۰ کیلوگرم، در مرحله یک چهارم نهایی نماینده قرقیزستان را شکست داد مدال برنز خود را قطعی کرد و در مرحله نیمه نهایی به بوکسور ازبکستان باخت.

محمد نورانی و علی حبیبی‌نژاد در مرحله یک چهارم نهایی به ترتیب با شکست مقابل حریفانی از اوگاندا و عراق از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

غزاله رسولی و ندا کوثری نمایندگان بوکس زنان ایران به ترتیب با شکست برابر بوکسور‌هایی از نیجریه و ترکیه، حذف شدند.

*جودو

رقابت‌های جودو از ۱۷ تا ۱۹ آبان برگزار شد و ایران در این رشته صاحب تنها یک مدال برنز شد.

مریم بربط، با شکست مقابل آذربایجان به شانس مجدد رفت. حریفانی از قرقیزستان و کامرون رو شکست داد و به مدال برنز رسید.

الیاس پرهیزگار در مرحله یک هشتم نهایی مقابل جودوکار ترکیه شکست خورد و در شانس مجدد هم با شکست مقابل نماینده امارات حذف شد.

امیرعباس چوپان در دور نخست مقابل جودوکار بحرین شکست خورد و حذف شد.

سمیرا خاک‌خواه پس از شکست در نیمه نهایی راهی دیدار رده بندی شد، اما در این مبارزه مقابل جودوکار قزاقستان با ایپون مغلوب شد و از رسیدن به سکو بازماند.

ابوالفضل محمودی پس از کسب یک پیروزی و یک شکست مقابل حریفانی از تاجیکستان و ازبکستان، در سومین مبارزه خود در جدول شانس مجدد مقابل مراکش شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

*کوراش

رقابت‌های کوروش به صورت نمادین در این دوره از بازی‌ها برگزار شد و مدال‌های آن در جدول مدالی محاسبه نشد.

تیم ایران صاحب یک مدال طلا، دو نقره و یک برنز شد.

*عملکرد ایران در دوره‌های قبل بازی‌های کشور‌های اسلامی:

دور نخست: سال ۲۰۰۵ در ریاض عربستان

ایران با ۱۰ طلا، ۹ نقره و ۱۱ برنز چهارم شد.

دور دوم: ۲۰۰۹ در ایران

لغو شد.

دور سوم: ۲۰۱۳ در اندونزی

ایران با ۳۰ طلا، ۱۷ نقره و ۱۲ برنز دوم شد.

دور چهارم: ۲۰۱۷ آذربایجان

ایران با ۳۹ طلا، ۲۶ نقره و ۳۳ برنز سوم شد.

دور پنجم: ۲۰۲۱ ترکیه

ایران با ۳۹ طلا، ۴۴ نقره و ۵۰ برنز سوم شد.