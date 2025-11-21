پخش زنده
امروز: -
سخنگوی دانشگاه میبد: محمدعلی خاکزار بفرویی، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه میبد در ترکیب تیم ملی اسلحه اپه به مدال برنز دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، عابدینی گفت: تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه جمهوری اسلامی ایران در رقابتهای بینالمللی کشورهای اسلامی به میزبانی عربستان سعودی، موفق به کسب مدال برنز شد. در ترکیب این تیم، محمدعلی خاکزار بفرویی، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه میبد نیز حضور داشت.
وی ادامه داد: تیم ملی اسلحه اپه کشورمان پس از پیروزی مقابل تیم قدرتمند ازبکستان، عنوان سومی این رقابتها را از آن خود کرد.
محمدعلی خاکزار پس از پایان رقابتها با اشاره به تلاشهای صورتگرفته گفت: «در این بازیها موفق شدیم مدال برنز بگیریم، هرچند شرمنده مردم شدیم که نتوانستیم مدالی با رنگ بهتر کسب کنیم. برای بهدست آوردن این مدال زحمات زیادی کشیدیم و خوشحالم که دست خالی نماندیم.»