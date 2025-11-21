نقش مهم خیران در تحقق برنامه‌های نهضت مدرسه سازی

استاندار بوشهر با تاکید بر تسریع در اجرای طرح‌های مدرسه سازی، گفت: خیران در تحقق برنامه‌های نهضت مدرسه سازی نقش مهمی دارند و اجرای این طرح‌ها بدون نقش‌آفرینی آنها ممکن نیست.