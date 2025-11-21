نقش مهم خیران در تحقق برنامههای نهضت مدرسه سازی
استاندار بوشهر با تاکید بر تسریع در اجرای طرحهای مدرسه سازی، گفت: خیران در تحقق برنامههای نهضت مدرسه سازی نقش مهمی دارند و اجرای این طرحها بدون نقشآفرینی آنها ممکن نیست.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر ضمن با گرامیداشت یاد و خاطره منوچهر آتشی، شاعر برجسته، چهره ماندگار و از مفاخر هم استانی و جنوب ایران، بر استفاده از نظرات نمایندگان شوراهای دانشآموزی، اولیا، معلمان و کارشناسان برای کیفیت بخشی تصمیمات شوراهای آموزش و پرورش استان تاکید کرد.
وی با تاکید بر اینکه جلسههای شورای آموزش و پرورش باید بهصورت منظم و با دستورکارهای مشخص برگزار شود، افزود: تحقق اهداف آموزشی نیازمند نگاه کارشناسی، جمعبندی نظرات متخصصان و استفاده از خرد جمعی است و هرگونه تصمیمگیری بدون بهرهمندی از این ظرفیتها ناقص خواهد بود.
استاندار بوشهر همچنین خواستار فعالسازی کارگروههای تخصصی متناسب با شرح وظایف شورا شد تا این کارگروهها با بررسیهای دقیق، بستر تصمیمسازی علمی و اجرایی را برای شورا فراهم کنند.
زارع با اشاره به روند اجرای نهضت مدرسهسازی در استان، از همراهی خیران و مشارکت مردمی در توسعه زیرساختهای آموزشی قدردانی کرد و گفت: اجرای طرحهای مدرسهسازی بدون نقشآفرینی آنها ممکن نیست.
در پایان این جلسه از یکی از خیران مدرسهساز تقدیر شد.