

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، به همین منظور ثبت نام ورزشکاران کاندیدای انتخابات از چهارشنبه ۲۸ ابان آغاز و ۸ آذر ماه خاتمه پیدا می‌کند.

ورزشکاران واجد شرایط کاندیدا شدن از ساعت ۹ صبح تا ۱۵ می‌توانند با همراه داشتن گواهی نامه فدراسیون، کپی کارت ملی و صفحات شناسنامه و عکس سه در چهار و اصل کارت ملی یا شناسنامه با حضور در آکادمی ملی المپیک، سالن شهید طهرانچی با پر کردن فرم اقدام به ثبت نام برای انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک نمایند.