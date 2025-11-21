پخش زنده
در نشستی راهکارهای بهبود وضعیت باغداری در آذربایجان غربی بررسی و برلزوم تقویت تشکلهای بخش کشاورزی اصلیترین راهکار کنترل بازار میوه و حذف واسطهها تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در پی گسترش همکاریهای مشترک در حوزه کشاورزی و باغداری، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای باغداران کشور به آن اتفاق هیئت همراه خود با مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار راهکارهای بهبود وضعیت باغداری در استان آذربایجان غربی بررسی و برلزوم تقویت تشکلهای بخش کشاورزی اصلیترین راهکار کنترل بازار میوه و حذف واسطهها تاکید شد.
در این جلسه که با هدف بررسی راهکارهای بهبود وضعیت باغداری در استان و ارائه پیشنهادات جهت رفع چالشهای موجود برگزار شد، طرفین به تبادل نظر در خصوص توسعه شبکههای توزیع محصولات باغی، بهبود کیفیت تولیدات و حمایتهای مالی و فنی از کشاورزان و باغداران پرداختند.
کمال یدالهی در این نشست ضمن تأکید بر اهمیت همکاریهای مستمر بین اتحادیه باغداران کشور و تعاون روستایی استان، گفت: اتحادیه باغداران کشور همواره در تلاش است تا با ارائه راهکارهای عملیاتی و بهبود فرآیندهای مدیریتی، مشکلات کشاورزان و باغداران را کاهش دهد و از این طریق به افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی کمک کند.
سجاد حسامی مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی نیز با اشاره به ظرفیتهای بالای استان در تولید محصولات باغی، افزود: تعاون روستایی همواره آماده همکاری با اتحادیهها و سازمانهای مرتبط جهت تقویت زیرساختها و ارتقای وضعیت تولیدات کشاورزی و باغی است.