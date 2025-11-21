میز خدمت رفع تداخلات اراضی و واگذاری انشعابات در شهر جدید گلمان و روستای کردلر ارومیه دایر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با هدف تسریع در خدمات‌رسانی و حل مشکلات مردمی، میز خدمت ویژه‌ای با محوریت رفع تداخلات و مسائل اراضی و همچنین واگذاری انشعابات در شهرک جدید گلمان و روستای کردلر شهرستان ارومیه برگزار شد.

این میز خدمت با حضور کارشناسان و مسئولین مدیریت امور اراضی استان و مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان با استقبال پرشور اهالی روستا تشکیل گردید.