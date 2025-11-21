پخش زنده
جانشین فرماندهی سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان گفت: بسیج با تکیه بر ایمان و خودباوری سد راه دشمنان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سردار هدایتالله امیری، گفت: ایمان، خداباوری و خودباوری رمز پیشرفت و ماندگاری بسیج در چهار دهه گذشته است.
او با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت هفته بسیج، گفت: فرمان تاریخی امام خمینی (ره) برای تشکیل بسیج مستضعفین در زمانی صادر شد که دشمنان از شرق و غرب برای ضربهزدن به انقلاب آماده بودند.
سردار هدایتالله امیری، با مرور چهار دهه فعالیت بسیج؛ افزود: بسیج امروز به یک فرهنگ، تفکر و الگوی اثرگذار در دنیا تبدیل شده است؛ الگویی که ریشه آن در خداباوری و خودباوری بسیجیان قرار دارد.
او تأکید کرد: در دوران دفاع مقدس، بسیجیان با کمترین امکانات و با اتکا به ایمان و توکل در برابر جبهه کفر ایستادند و همین روحیه باعث سربلندی ملت ایران شد.
جانشین فرماندهی سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان گفت: بسیج پس از جنگ نیز در همه میدانها از مقابله با جنگ نرم و فتنهها گرفته تا خدمترسانی در سیل، زلزله و دوران کرونا حضور داشته است، بسیجیان همواره کنار مردم ایستادهاند و برای امنیت و آرامش کشور جانفشانی کردهاند.
او با اشاره به آغاز هفته بسیج گفت: بسیج، امسال برنامههای خود را با محورهای جهاد تبیین، جهاد امیدآفرینی، جهاد اقتصادی، جهاد خدمترسانی و جهاد علمی و فناوری دنبال میکند تا مسیر ایران قوی هموارتر شود.
جانشین فرماندهی سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان گفت: بسیج تبلور سه رکن اصلی پیروزی انقلاب شامل مردم، ولایت و ایدئولوژی است. این نیرو از متن مردم برخاسته و برای اعتلای پرچم اسلام با تمام توان تلاش میکند.
سردار هدایتالله امیری، با گرامیداشت شهدای بسیجی از شهید فهمیده تا شهدای هستهای و شهدای مدافع امنیت گفت: این عزیزان با جانفشانی خود ثابت کردند که ایستادن زیر پرچم ولایت هزینه دارد، اما مسیر عزت ملت ایران را تضمین میکند.
او گفت: در استان هرمزگان و کیش، همزمان با هفته بسیج، برنامههای متعددی با حضور مردم و بسیجیان برگزار میشود.
سردار هدایتالله امیری، ابراز امیدواری کرد: خداوند به همه ما توفیق دهد که در مسیر خدمت، همراه بسیجیان باشیم.