جشنواره بین‌المللی خرما در تقویم ملی کشاورزی ثبت شود

استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت جشنواره بین المللی خرما و صنایع وابسته برای کشور و استان بوشهر، خواستار ثبت این رویداد ملی در تقویم وزارت جهاد کشاورزی شد.