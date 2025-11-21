پخش زنده
امروز: -
میزان آلودگی هوای کلانشهر تبریز از عصر امروز افزایش یافته و شاخص هم اکنون براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۶۰ ناسالم برای همه گروهها است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان اعلام کرد: شاخص کیفی هوای تبریز از ساعت ۱۸ دیروز تا ساعت ۱۸ امروز ۳۰ آبان براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۵۹ و وضعیت هوا ناسالم بود.
بر اساس اعلام کمیته اضطرار آلودگی هوای استان هم فعالیت همه مدارس شهرستانهای تبریز، اسکو و بناب در روزهای شنبه و یکشنبه غیرحضوری و صنایع آلاینده اطراف این شهرها تعطیل خواهد بود.
طبق هشدار سطح نارنجی هواشناسی، روزهای شنبه و یکشنبه در تبریز و شهرهای صنعتی شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم خواهد بود.
بر اساس طبقهبندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا از عدد صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوای بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.