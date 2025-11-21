فرمانده سپاه مهاباد در پیام خود به مناسبت هفته بسیج بر نقش بسیجیان در تقویت انقلاب اسلامی و مقابله با توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، سرتیپ دوم پاسدار اکبر نوروزی، فرمانده سپاه شهرستان مهاباد، به مناسبت هفته بسیج پیامی صادر کرد.

در این پیام آمده است:

«فرا رسیدن هفته بسیج یادآور یکی از زیبا‌ترین رخداد‌هایی است که با فرمان معمار و بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) برای تشکیل سازمان بسیج رقم خورد.

بدون تردید ظهور تفکر و فرهنگ بسیجی و عاشورایی بسیجیان سلحشور این مرز و بوم بود که در شکستن امواج سهمگین فتنه‌ها و توطئه‌های مختلف دشمنان پلید نظام سلطه و صهیونیسم جهانی در مهمترین بزنگاه تاریخ انقلاب متبلور شد و انقلاب اسلامی را از مهلکه‌هایی عظیم و سخت به ساحل آرامش و امنیت رساند.

بسیج، آیینه‌ی تمام نمای هوشمندی، بصیرت، فداکاری‌ها و وفاداری‌های تاریخ‌ساز و نماد قله‌های عظمت ملت ایران در عرصه‌های بزرگ و در روند تکاملی انقلاب اسلامی و پیشرفت و تعالی کشور است.

روحیه بسیجی همواره در حال بصیرت‌دهی و آگاهی‌بخشی نسبت به نقشه‌های دشمنان و استکبار جهانی است و بدون شک این روحیه و حفظ آن بین مردم و ملت‌های اسلامی در آینده‌ای نه چندان دور موجب نابودی استکبار جهانی خواهد شد.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) و مقام شامخ تمامی شهیدان والامقام، آزادگان و ایثارگران حماسه‌ساز و مظلوم و با تبریک فرا رسیدن هفته بسیج بر تمامی سلحشوران عرصه علم و ایمان و جهاد و شهادت، اعلام می‌دارم؛ بسیج همچنان با تمام توان خود، رهنمود‌ها و انتظارات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را سرلوحه و نقشه راه و قطب‌نمای حرکت خود در عرصه‌های مختلف قرار داده و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهند داد.

سرتیپ دوم پاسدار اکبر نوروزی

خادم بسیجیان و مردم شهرستان مهاباد»