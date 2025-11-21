به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان خواف گفت: شهرستان خواف همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) میزبان یک شهید گمنام که بر دوش مردم شیعه و اهل سنت این خطه مرزی تشییع شد.

سرهنگ سمعیان افزود: این شهید گمنام ۲۰ سال سن داشته و در عملیات ایذائی والفجر ۸ در منطقه بوارین عراق به شهادت می‌رسد.

وی ادامه داد: صبح امروز مراسم وداع و مشایعت پیکر این شهید گمنام در حوزه علمیه امام جعفر صادق روستای چمن آباد، مسجد و حسینیه الزهرا شهر خواف و روستای اسدآباد جلگه زوزن با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.