معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی از برگزاری آزمون جامع گردشگری در سالن جلسات این ادارهکل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا حیدری با اشاره به برگزاری آزمون جامع گردشگری در ارومیه اظهار کرد: در این آزمون بیش از ۶۰ نفر از فعالان و متقاضیان حوزه گردشگری، تأسیسات اقامتی و دفاتر خدمات مسافرتی استان شرکت داشتند که در یک آزمون چند ساعته به رقابت با یکدیگر پرداختند.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: شناخت جاذبهها، اصول میزبانی، مدیریت سفر، برنامهریزی تور و استانداردهای هتلداری از جمله مواد درسی بود که در آن متقاضیان مورد سنجش قرار گرفتند.
او ادامه داد: این آزمون با هدف ارزیابی مهارتهای تخصصی و استانداردسازی خدمات گردشگری در سه بخش اصلی شامل راهنمایان گردشگری، کارکنان و مدیران تأسیسات گردشگری و نیروهای دفاتر خدمات مسافرتی اجرا شد.
حیدری تصریح کرد: بر اساس مقررات آزمون، افرادی که موفق به کسب نمره قبولی شوند، بهعنوان پذیرفتهشده اعلام خواهند شد و میتوانند فعالیتهای حرفهای خود را با صلاحیت و اعتبار علمی بیشتری دنبال کنند و موفق به دریافت کارت راهنمای گردشگری در رشتههای مربوطه، گواهی مهارتی تأسیسات اقامتی و گواهیهای حرفهای دفاتر خدمات مسافرتی شوند.