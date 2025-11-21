فجرسپاسی با قبول شکست مقابل نماینده کرمان از جام حذفی فوتبال کنار رفت



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فجرسپاسی با قبول شکست مقابل نماینده کرمان از جام حذفی فوتبال کنار رفت .

در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور ، فجرسپاسی شیراز در ورزشگاه سردار سلیمانی شهر بابک به مصاف مس این شهر رفت و پس از تساوی بدون گل در وقت های قانونی و اضافه در ضربات پنالتی نتیجه را واگذار کرد

زردپوشان شیرازی در ضربات پنالتی 5 بر 3 شکست خوردند و از جام حذفی کنار رفتند

برق شیراز دیگر نماینده استان در این رقابت ها ، شنبه یکم آذر در تهران به مصاف هوادار می رود .