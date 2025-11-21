به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، یزدی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به تیم شمس آذر بابت تلاششان تبریک می‌گویم، اما معتقدم دو گلی که دریافت کردیم، حاصل اشتباهات فردی بازیکنان ما بود و حریف به جز یک صحنه پنالتی، هیچ موقعیت جدی روی دروازه ما ایجاد نکرد.

سرمربی نیروی زمینی همچنین از تصمیمات داوری و استفاده از سیستم VAR گلایه کرد: حتی در صحنه اول، VAR به سود قزوین بود، در حالی که از نظر من اتفاق خاصی رخ نداده بود و این تصمیم به ضرر ما تمام شد.

وی به برنامه‌ریزی و شرایط آمادگی تیمش در لیگ یک پرداخت و توضیح داد: از ابتدای فصل تنها یک ماه فرصت تمرین داشتیم و در همین مدت نفرات زیادی به تیم اضافه شدند.

یزدی گفت: پیش‌بینی کرده بودیم که شرایط آمادگی‌مان با تیم‌های لیگ یک تفاوت داشته باشد، به همین دلیل در پنج هفته اول بیشتر به دنبال فوتبال دفاعی بودیم. اما در ادامه توانستیم قابلیت‌های تهاجمی خود را پیدا کنیم، موقعیت خلق کنیم و به سمت فوتبال هجومی حرکت کنیم.