دبیر اجرایی بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کُردی سقز گفت: برای این دوره از جشنواره، در مجموع ۳۹ اثر نمایشی شامل ۱۴ اثر خارجی و ۲۵ اثر داخلی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، خوشبخت اظهار کرد: آثار داخلی از شهر‌های کرمانشاه، سنندج، سقز، مریوان، ارومیه، ایلام، مهاباد، بوکان، جوانرود، بیجار، بانه و دیواندره ارسال شده و آثار خارجی نیز از سوریه، ترکیه و اقلیم کردستان عراق به دبیرخانه جشنواره رسیده است.

وی عنوان کرد: این آثار، توسط هیئت داوران ارزیابی و سپس آثار برگزیده برای حضور در مرحله نهایی جشنواره معرفی خواهند شد.

خوشبخت یادآور شد: بیستمین دوره جشنواره تئاتر کُردی سقز آذرماه امسال به دبیری دکتر قطب‌الدین صادقی، هنرمند برجسته استان و کشور در شهر سقز برگزار می‌شود.