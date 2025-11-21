تیم فوتبال استقلال تهران به سختی از سد پادیاب خلخال گذشت و به یک هشتم نهایی جام حذفی صعود کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال، تیم فوتبال استقلال در ورزشگاه تختی ۲ - ۱ از سد پادیاب خلخال گذشت و به دور بعد راه یافت.

بازی با حملات تیم دسته یکی پادیاب آغاز شد و آن‌ها با گل دقیقه ده فریبرز یوسفی پیش افتاد. در ادامه استقلال تهران تلاش زیادی برای بازگشت به بازی کرد. اخراج دقیقه ۲۲ بازیکن حریف باعث شد، فشار حملات میزبان بیشتر شود. استقلال در نهایت صاحب ضربه پنالتی شد و یاسر آسانی که به عنوان بازیکن تعویضی به زمین آمده بود گل تساوی را به ثمر رساند. پس از تساوی یک - یک در ۹۰ دقیقه در وقت‌های اضافی دوباره آسانی گلزنی کرد و در نهایت استقلال ۲ - یک پیروز و راهی دور بعد شد.

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، ابوالفضل جلالی (۴۶ - حسین گودرزی)، رامین رضاییان، امیرحسین رزاقی‌نیا (۳۴ - سعید سحرخیزان)، مهران احمدی (۶۲ - اسماعیل قلی‌زاده)، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی، محمدحسین اسلامی (۴۶ - یاسر آسانی) و محمدرضا آزادی.

ترکیب پادیاب خلخال:

میلاد جعفری، سجاد تقوی، امین کعبی، امیرمحمد لطف‌پور، فریبرز یوسفی (۶۶ - یاسین عسگری)، مهران مستاجران (۱۳+۹۰ - سیدسعید خادمی)، رضا شکری (۶۶ - محمدامین محمودی)، امیرحسین اسماعیل‌زاده (۶۶ - هاتف نادری)، سعید طالبی (۵۴ - عرفان بخشی)، وحید رحیمی و امیرعطا عباس‌پور.