تیم ستارگان سیمکان جهرم با پیروزی مقابل نماینده تایلند ضمن صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات مینی فوتبال جام باشگاه های آسیا به جام باشگاه های جهان صعود کرد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم ستارگان سیمکان امروز در دور حذفی مسابقات مینی فوتبال جام باشگاه های آسیا به مصاف نماینده تایلند رفت و موفق شد 4 بر سه مقابل حریف قدرتمند خود به پیروزی برسد . نماینده ایران در این رقابت ها ضمن راه یابی به مرحله نیمه نهایی جام باشگاه های آسیا جواز حضور در رقابت های جام باشگاه های جهان را نیز کسب کرد . این مسابقات در جاکارتای اندونزی در حال برگزاری است.